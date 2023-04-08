Fox News: Киев готовит крупнейшую мобилизационную кампанию

Киев объявит крупнейшую с начала российской спецоперации по защите мирного Донбасса мобилизацию. Военнообязанных поставят «под ружье» для обеспечения весеннего контрнаступления, заявил аналитик Джордж Баррос.

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«Сейчас мы находимся накануне украинского контрнаступления», - рассказал эксперт в интервью телеканалу Fox News.

По его оценкам, грядущая мобилизационная кампания украинских властей превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза. Сразу после пополнения, украинская армия начнет наносить удары, это произойдет в ближайшие два месяца, уточнил Баррос.