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Fox News: Киев готовит крупнейшую мобилизационную кампанию

Киев объявит крупнейшую с начала российской спецоперации по защите мирного Донбасса мобилизацию. Военнообязанных поставят «под ружье» для обеспечения весеннего контрнаступления, заявил аналитик Джордж Баррос.

Fox News: Киев готовит крупнейшую мобилизационную кампанию
© Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress

«Сейчас мы находимся накануне украинского контрнаступления», - рассказал эксперт в интервью телеканалу Fox News.

По его оценкам, грядущая мобилизационная кампания украинских властей превысит осеннюю 2022 года примерно в два раза. Сразу после пополнения, украинская армия начнет наносить удары, это произойдет в ближайшие два месяца, уточнил Баррос.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен исключил вероятность мирных переговоров между Киевом и Москвой. Со слов американского чиновника, мир на Украине должен быть справедливым и прочным, а для переговоров о нем время еще якобы не пришло.

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