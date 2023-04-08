CNN: Байден объявит о намерении повторно баллотироваться в президенты летом

Президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, однако о своем решении объявит летом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

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"Я думаю, маловероятно, что он в конечном итоге решит не баллотироваться на этот раз. Ему нужно будет сделать это достаточно быстро, чтобы другие кандидаты могли выйти на поле и быть конкурентоспособными", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Байден не собирается заявлять о точных сроках своего выдвижения на выборы президента Соединенных Штатов. Ранее сообщалось, что по данным опроса Центра исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC, уровень одобрения президента США Джо Байдена немного снизился (38%) по сравнению с февралем 2023 года (45%), приблизившись к самому низкому показателю в июле 2022 года (36%).