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18 минут назад

CNN: Байден объявит о намерении повторно баллотироваться в президенты летом

Газета.Ru

Президент США Джо Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, однако о своем решении объявит летом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

CNN: Байден объявит о намерении повторно баллотироваться в президенты летом
Фото: Elizabeth Frantz/ReutersElizabeth Frantz/Reuters

"Я думаю, маловероятно, что он в конечном итоге решит не баллотироваться на этот раз. Ему нужно будет сделать это достаточно быстро, чтобы другие кандидаты могли выйти на поле и быть конкурентоспособными", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Байден не собирается заявлять о точных сроках своего выдвижения на выборы президента Соединенных Штатов. Ранее сообщалось, что по данным опроса Центра исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC, уровень одобрения президента США Джо Байдена немного снизился (38%) по сравнению с февралем 2023 года (45%), приблизившись к самому низкому показателю в июле 2022 года (36%).

При этом только 31% опрошенных одобряют руководство президента США национальной экономикой. Этот показатель находится приблизительно на таком же уровне, что и в течение прошлого года.

В мире,Джозеф Байден,
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