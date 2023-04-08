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37 минут назад

Власти Чада потребовали от посла ФРГ в течение 48 часов покинуть страну

Газета.Ruиещё 1

Правительство Чада потребовало от посла ФРГ Яна Кристиана Гордона Крике покинуть страну, передает РИА Новости. Дипломату дали 48 часов на то, чтобы уехать из страны.

Власти Чада потребовали от посла ФРГ в течение 48 часов покинуть страну
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

Причиной высылки власти назвали проявление послом неуважения к дипломатическом нормам. В марте президент России Владимир Путин заявил, что партнерство Российской Федерации и стран Африки выходит на новый уровень.

В феврале посол России в республике Чад Владимир Соколенко сообщил, что западные страны давят на Африку из-за дружественного курса по отношению к России.

В мире,Владимир Путин,
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