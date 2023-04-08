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14 минут назад

Госсекретарь США Блинкен исключил мирные переговоры Киева и Москвы

ТК «Звезда»

На данном этапе любые мирные переговоры между Украиной и Россией исключены. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен. В деле урегулирования конфликта главной целью, по его мнению, является установление прочного и справедливого мира.

Блинкен исключил мирные переговоры Киева и Москвы
Фото:  CNP, AdMedia, GlobalLookPress CNP, AdMedia, GlobalLookPress

«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время», - заявил Блинкен в интервью медиагруппе Funke.

Ранее бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что своей поездкой в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский попытается подготовить почву для переговоров с Москвой. По мнению генерала, завершить конфликт придется политическими методами и этот момент все ближе. Кроме того, бывший замминистра считает, что поспособствовать урегулированию конфликта на Украине может и накапливающаяся усталость стран Запада.

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