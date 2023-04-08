Блинкен исключил мирные переговоры Киева и Москвы

«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время», - заявил Блинкен в интервью медиагруппе Funke.