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33 минуты назад

Ставшая послом Украины сексолог обратилась к болгарам в халате

Lenta.ruиещё 1

Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат. На это обратило внимание украинское издание «Страна».

Ставшая послом Украины сексолог обратилась к болгарам в халате
Фото: Telegram-канал «Политика Страны»Telegram-канал «Политика Страны»

Позднее ролик, посвященный вручению верительной грамоты руководству Болгарии, был удален. На его месте появилось новое видео, на котором на Илащук надет пиджак.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олесю Илащук послом Украины в Болгарии в конце декабря 2022 года. С 2020 года Илащук является членом Европейской ассоциации психологов-сексологов. Также в реестрах Минюста Украины Илащук значится как бывший бенефициар компании «Джемма», ранее специализирующейся на ремонте ювелирных изделий, а ныне — на ремонте промышленного оборудования. Опыт дипломатической работы у нее отсутствует.

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