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38 минут назад

Al-Arabiya: Египет достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами

Газета.Ru

Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Египет достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Каир достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами", — говорится в публикации.

По данным источников телеканала, египетская делегация готовится отправиться в Израиль, чтобы выработать формулу перемирия и провести расширенные обсуждения.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Палестину и Израиль вернуться к режиму прекращения огня для недопущения эскалации конфликта и недопущения насилия. Министерство указало на налаживание переговорного процесса в полном формате, как на залог нормализации обстановки в долгосрочной перспективе. Эта мера должна быть направлена на разработку формулы решения конфликта на основе компромисса. В ведомстве добавили, что в противном случае неизбежно повторение силовой конфронтации.

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