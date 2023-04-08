Египет достиг договоренностей о деэскалации между израильтянами и палестинцами

Египет достиг договоренностей о деэскалации между Израилем и палестинскими группировками. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Палестину и Израиль вернуться к режиму прекращения огня для недопущения эскалации конфликта и недопущения насилия. Министерство указало на налаживание переговорного процесса в полном формате, как на залог нормализации обстановки в долгосрочной перспективе. Эта мера должна быть направлена на разработку формулы решения конфликта на основе компромисса. В ведомстве добавили, что в противном случае неизбежно повторение силовой конфронтации.