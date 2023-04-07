Блинкен назвал Россию «младшим партнером» Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация является младшим партнером Китая. Об этом он рассказал в интервью Euronews.
По словам Блинкена, у Пекина есть отношения с Москвой, которые дают ему определенные рычаги воздействия.
«В этих отношениях Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях, но он все больше зависит от Пекина. Поэтому мы хотели бы надеятся на то, что китайская сторона воспользуется голосом, который у нее есть в отношениях с Москвой, в той степени, в какой у нее есть рычаги воздействия, чтобы двигаться к справедливому и прочному миру», — рассказал Блинкен.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выражает готовность развивать отношения с Россией, Индией и другими странами.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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