Блинкен назвал Россию «младшим партнером» Китая

«В этих отношениях Россия все больше зависит от Китая. Это младший партнер в этих отношениях, но он все больше зависит от Пекина. Поэтому мы хотели бы надеятся на то, что китайская сторона воспользуется голосом, который у нее есть в отношениях с Москвой, в той степени, в какой у нее есть рычаги воздействия, чтобы двигаться к справедливому и прочному миру», — рассказал Блинкен.