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Зеленский заявил о подготовке нового санкционного списка

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что власти страны работают над новым санкционным списком, передает ТАСС.

Зеленский заявил о подготовке нового санкционного списка
© Газета.Ru

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список», — сказал глава государства.

Других подробностей украинский президент не привел.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новые санкции против России.

До этого более 20 дел было заведено в Швейцарии в связи с нарушением санкций, введенных властями страны против России и Белоруссии.

Американский посол в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще от $50 до $100 млрд российских активов.

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