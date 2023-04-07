Стало известно о планах Байдена повременить с объявлением об участии в выборах

Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден намерен объявить о своем участии в предстоящих президентских выборах не раньше лета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что американский лидер твердо намерен выдвинуть свою кандидатуру, однако пока не определился с датой и местом размещения предвыборного штаба. Кроме того, президенту также предстоит выбрать руководителя кампании.