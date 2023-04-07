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36 минут назад

Румынские фермеры перекрыли границу в знак протеста против импорта украинского зерна

Газета.Ru

Тысячи фермеров по всей Румынии протестуют против бесконтрольного импорта украинских зерновых культур. Об этом информирует Reuters.

Румынские фермеры перекрыли границу в знак протеста против импорта зерна с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, акции проходят в Бухаресте и других городах республики. В них принимает участие порядка 7 тыс. румын.

В материале говорится, что демонстранты на тракторах и грузовиках блокируют движение на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Недовольство фермеров вызывает жесткий демпинг на рынке сбыта сельскохозяйственной продукции, ведь зерновые с Украины продаются на 70% дешевле румынских. Они призывают Еврокомиссию вмешаться и урегулировать ситуацию с импортом и транзитом украинского зерна.

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