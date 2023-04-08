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24 минуты назад

Xinhua: боевики похитили 85 человек на северо-западе Нигерии

Газета.Ruиещё 1

Боевики в Нигерии похитили 85 человек в штате Замфара в северо-западной части государства. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

СМИ: боевики похитили 85 человек на северо-западе Нигерии
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Власти Нигерии сообщили в субботу, что 85 человек были похищены вооруженными людьми, предположительно бандитами, в четверг в деревне в северо-западном штате Замфара», — сказано в сообщении со ссылкой на помощника губернатора штата по работе со СМИ Абдулмалика Сайду Майбиреди.

По информации агентства, похищены были, в основном, женщины и дети.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали несколько сотрудников охраны одной из сети магазинов. Россиян подозревали в вымогательстве и похищении людей. По данным ФСБ, этническая группировка, в которую входили пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 40 лет, систематически вымогали деньги у сотрудников и посетителей магазина. Чтобы получить вымогаемые средства, фигуранты дела насильно удерживали граждан на территории магазина и пытали их.

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