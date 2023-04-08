СМИ: боевики похитили 85 человек на северо-западе Нигерии

Боевики в Нигерии похитили 85 человек в штате Замфара в северо-западной части государства. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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«Власти Нигерии сообщили в субботу, что 85 человек были похищены вооруженными людьми, предположительно бандитами, в четверг в деревне в северо-западном штате Замфара», — сказано в сообщении со ссылкой на помощника губернатора штата по работе со СМИ Абдулмалика Сайду Майбиреди.

По информации агентства, похищены были, в основном, женщины и дети.