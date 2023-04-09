В Тбилиси проходит митинг против власти

Оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" проводит у здания правительства страны в Тбилиси акцию протеста против действующей власти. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".
Отмечается, что проспект Руставели в Тбилиси перекрыт. В руках собравшиеся держат флаги Грузии и Евросоюза.
Организаторы акции протесты требуют от властей выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии, освобождение генерального директора телеканала Mtavari Arkhi Ники Гварамия и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также участника акций 7-9 марта Лазаре Григориадиса
Они также упрекают руководство в попытках сместить внешнеполитический вектор в пользу сближения с Россией.
7 апреля начальник Службы государственной безопасности (СГБ) республики Абхазия Рустам Латипов объявил о закрытии границы с Грузией в связи с предстоящими протестами в Тбилиси. Отмечается, что запрет касается всех жителей республики, кроме случаев гуманитарного характера.
В Тбилиси 7 и 8 марта состоялись многотысячные акции протеста после принятия в первом чтении законопроекта об агентах иностранного влияния. Каждый вечер силовики разгоняли протестующих с применением водометов и слезоточивого газа.