В Тбилиси проходит митинг против власти

Оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" проводит у здания правительства страны в Тбилиси акцию протеста против действующей власти. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

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Отмечается, что проспект Руставели в Тбилиси перекрыт. В руках собравшиеся держат флаги Грузии и Евросоюза.

Организаторы акции протесты требуют от властей выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии, освобождение генерального директора телеканала Mtavari Arkhi Ники Гварамия и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также участника акций 7-9 марта Лазаре Григориадиса

Они также упрекают руководство в попытках сместить внешнеполитический вектор в пользу сближения с Россией.

7 апреля начальник Службы государственной безопасности (СГБ) республики Абхазия Рустам Латипов объявил о закрытии границы с Грузией в связи с предстоящими протестами в Тбилиси. Отмечается, что запрет касается всех жителей республики, кроме случаев гуманитарного характера.