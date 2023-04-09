$79.50+0.1487.10+0.37
12 минут назад

В Тбилиси проходит митинг против власти

Газета.Ruиещё 2

Оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" проводит у здания правительства страны в Тбилиси акцию протеста против действующей власти. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

В Тбилиси проходит митинг против власти
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

Отмечается, что проспект Руставели в Тбилиси перекрыт. В руках собравшиеся держат флаги Грузии и Евросоюза.

Организаторы акции протесты требуют от властей выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии, освобождение генерального директора телеканала Mtavari Arkhi Ники Гварамия и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также участника акций 7-9 марта Лазаре Григориадиса

Допросы россиян, флаги Украины и «американский дух»: протесты в Грузии

Они также упрекают руководство в попытках сместить внешнеполитический вектор в пользу сближения с Россией.

7 апреля начальник Службы государственной безопасности (СГБ) республики Абхазия Рустам Латипов объявил о закрытии границы с Грузией в связи с предстоящими протестами в Тбилиси. Отмечается, что запрет касается всех жителей республики, кроме случаев гуманитарного характера.

В Тбилиси 7 и 8 марта состоялись многотысячные акции протеста после принятия в первом чтении законопроекта об агентах иностранного влияния. Каждый вечер силовики разгоняли протестующих с применением водометов и слезоточивого газа.

В мире,Михаил Саакашвили,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий