Израиль нанес ответные удары по Ливану и сектору Газа

В четверг 6 апреля Израиль подвергся массированной ракетной атаке после рейдов израильской полиции в мечети на Храмовой горе. Как будет и будет ли дальше раскручиваться спираль эскалации?

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Никто не готов подставить другую щеку. Ни Израиль, который ответил (ссылка ведет на заблокированный в России ресурс) на ракетную атаку с территории Ливана и сектора Газа серией авиаударов. Цели в Ливане израильские военные назвали «террористической инфраструктурой» ХАМАС.

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Ни сама палестинская группировка, которая ранее обещала «не сидеть сложа руки» после серии рейдов израильской полиции на Храмовой горе в разгар месяца Рамадан.

Ни власти Иерусалима, которые объяснили штурм мечети Аль-Акса и сотни арестов действиями провокаторов, которые забаррикадировались в мечети и мешали мусульманским верующим. Ни палестинские демонстранты, которые строили баррикады в Аль-Аксе после предыдущего рейда, чтобы не пускать израильских полицейских в аль-Харам аш-Шариф, «благородное святилище». И так снежный ком противоречий привел Израиль и Ливан на грань прямого военного конфликта. О первом выстреле рассказывает корреспондентка CNN в Израиле Хадас Голд:

«На этой неделе израильская полиция неоднократно проводила рейды в мечети Аль-Акса, пока палестинцы праздновали Рамадан. Судя по кадрам в соцсетях, нескольких человек полицейские избили дубинками и прикладами. Власти настаивают, что штурм мечети был необходим из-за того, что протестующие палестинцы забаррикадировались в мечети, забрасывали полицию камнями и обстреливали из фейерверков. Иордания, которая выполняет роль смотрителя Аль-Аксы, считает ракетный обстрел Израиля следствием действий израильской полиции в мечети».

Все стороны без труда находят виноватых. Палестинские власти и группировки — пусть не в открытую, но с прозрачным намеком — считают штурм Аль-Аксы чуть ли не casus belli. Оппоненты Биньямина Нетаньяху считают, что премьер если не напрямую вызывал конфликт, то активно не пытался ему препятствовать, чтобы отвлечь внимание от многомесячных протестов против судебной реформы. Официальные власти считают гнев палестинцев избыточным, а ракетный обстрел — несоразмерной реакцией. С ними согласен обозреватель израильского информационно-аналитический сайта «Детали» Марк Котлярский:

Марк Котлярский обозреватель израильского информационно-аналитический сайта «Детали» «Да, есть такая версия, выдвинутая противниками Нетаньяху, которые говорят, что он чуть ли не сам спровоцировал этот конфликт. На самом деле, ситуация немного сложнее. Надо просто понимать специфику Ближнего Востока. Все началось с того, что на Храмовой горе во время праздника Рамадан были специальные люди, скажем так, которые спровоцировали вообще всю эту историю. И они забаррикадировали молящихся, заблокировали, не давали молящимся выйти. Однако, собственно говоря, сами действия полиции и послужили своеобразным триггером для вспышки этого насилия. В тот же день или, скажем, за день до этого в Бейрут прибыл глава политбюро ХАМАС — Исмаил Хания. Он провел там совещание вместе с «Хезболлой», и буквально через короткое время на Израиль обрушились ракеты. Я думаю, что это выгодно прежде всего ХАМАС, который дико теряет популярность в секторе Газа. Тому свидетельства тот факт, что недовольство руководством ХАМАС уже выплескивается открыто на улицы, и было несколько демонстраций протеста в секторе Газа. Понятно, что ХАМАС надо самоутвердиться».