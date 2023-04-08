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14 минут назад

Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта Сулеймании

Газета.Ruиещё 1

Власти Ирака потребовали от Турции извинений вязи с обстрелом гражданского аэропорта города Сулеймания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента страны.

Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта Сулеймании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В канцелярии подчеркнули, что решительно осуждают турецкие военные операции в иракском Курдистане. В результате последней из них гражданский аэропорт в Сулеймании.

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«Мы решительно осуждаем эти вопиющие нападения на Ирак и его суверенитет, нет никакого правового обоснования, позволяющего Турции продолжать терроризировать гражданское население под предлогом присутствия противостоящих ей сил на иракской земле», — говорится в сообщении канцелярии президента.

Иракские власти призвали турецкое правительство взять ответственность за атаки и принести официальные извинения.

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