Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта Сулеймании

Власти Ирака потребовали от Турции извинений вязи с обстрелом гражданского аэропорта города Сулеймания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента страны.
В канцелярии подчеркнули, что решительно осуждают турецкие военные операции в иракском Курдистане. В результате последней из них гражданский аэропорт в Сулеймании.
«Мы решительно осуждаем эти вопиющие нападения на Ирак и его суверенитет, нет никакого правового обоснования, позволяющего Турции продолжать терроризировать гражданское население под предлогом присутствия противостоящих ей сил на иракской земле», — говорится в сообщении канцелярии президента.
Иракские власти призвали турецкое правительство взять ответственность за атаки и принести официальные извинения.