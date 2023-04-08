Ирак потребовал от Турции извинений за обстрел аэропорта Сулеймании

«Мы решительно осуждаем эти вопиющие нападения на Ирак и его суверенитет, нет никакого правового обоснования, позволяющего Турции продолжать терроризировать гражданское население под предлогом присутствия противостоящих ей сил на иракской земле», — говорится в сообщении канцелярии президента.