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15 минут назад

Индийский миллиардер перестроит район из «Миллионера из трущоб»

Lenta.ru

Компания индийского миллиардера Гаутама Адани, занимающего второе место в списке миллиардеров своей страны, захотела перестроить район из фильма «Миллионер из трущоб», в котором жила семья главного героя Джамала Малика. Речь идет о трущобах Дхарави в центре города Мумбаи, передает The Wall Street Journal.

Индийский миллиардер перестроит район из «Миллионера из трущоб»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Власти пытались найти девелопера для перестройки района с 2004 года, однако всех кандидатов отталкивала сложность проекта. Застройщику придется обеспечить жильем около миллиона жителей трущоб на время работ. Строительство помешает бизнесу, могут начаться споры из-за компенсаций и протесты. По данным властей города, перестройка обойдется в более чем 2,4 миллиарда долларов.

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Местные жители опасаются, что у Адани не хватит средств на завершение проекта, из-за чего стройка затянется на долгие годы. Однако по словам столичного комиссара управления развития региона Мумбаи Шриванса, возможность миллиардера оплатить перестройку не ставится под вопрос. Другие жители Дхарави переживают, что после обновления трущоб им придется искать новый дом из-за роста цен на аренду жилья.

Сейчас Дхарави очень густо застроен, расстояние между двумя домами составляет не более метра. Типичное жилое здание для этого района — комната три метра на один квадратный метр, в которой живут от двух до пяти человек. Они вынуждены посещать общественные туалеты, одним из которых пользуются 50-60 жильцов.

После перестройки в районе появятся новые, более просторные дома с отдельными санузлами. Это жилье должны получить жители Дхарави, подходящие под установленные властями критерии. Среди условий — человек должен был проживать в доме, построенном до 2000 года. Кроме того, девелопер построит широкие дороги и обеспечит Дхарави водой, газом и канализационной системой. Согласно правительственному плану, новые дома должны быть готовы в течение семи лет.

В ноябре 2022 года президент Владимир Путин призвал расселять россиян из трущоб. Главы государства в очередной раз подчеркнул необходимость решить в стране вопрос с проблемным жильем.

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