В Великобритании впервые вылечили собаку от алкоголизма

В Великобритании вылечили собаку, которая страдала от алкоголизма, пишет газета Telegraph.
По данным издания, двухлетний лабрадор Коко попал вместе с другим псом в приют для бездомных собак после смерти их хозяина. Животные страдали от судорог. Как позднее выяснили ветеринары, это стало последствием "ломки" после алкоголя.
В приюте рассказали, что собаки стали зависимы от алкоголя, когда их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать.
Одну собаку спасти не удалось. Коко, чтобы избежать приступов, находился под наркозом четыре недели. Ему удалось выздороветь, однако, как отметили в приюте, пес еще не готов жить в другой семье, временами он все еще тревожен.