В Великобритании впервые вылечили собаку от алкоголизма

В Великобритании вылечили собаку, которая страдала от алкоголизма, пишет газета Telegraph.

Фото: Woodside Animal Rescue Trust Woodside Animal Rescue Trust

По данным издания, двухлетний лабрадор Коко попал вместе с другим псом в приют для бездомных собак после смерти их хозяина. Животные страдали от судорог. Как позднее выяснили ветеринары, это стало последствием "ломки" после алкоголя.

В приюте рассказали, что собаки стали зависимы от алкоголя, когда их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать.