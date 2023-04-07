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32 минуты назад

The Telegraph: В Великобритании впервые вылечили собаку, страдавшую от алкоголизма

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В Великобритании вылечили собаку, которая страдала от алкоголизма, пишет газета Telegraph.

В Великобритании впервые вылечили собаку от алкоголизма
Фото: Woodside Animal Rescue TrustWoodside Animal Rescue Trust

По данным издания, двухлетний лабрадор Коко попал вместе с другим псом в приют для бездомных собак после смерти их хозяина. Животные страдали от судорог. Как позднее выяснили ветеринары, это стало последствием "ломки" после алкоголя.

В приюте рассказали, что собаки стали зависимы от алкоголя, когда их хозяин оставлял алкогольные напитки перед тем, как пойти спать.

Хозяйка пожаловалась, что ее собака требует покупать ей только воду в бутылках из магазина

Одну собаку спасти не удалось. Коко, чтобы избежать приступов, находился под наркозом четыре недели. Ему удалось выздороветь, однако, как отметили в приюте, пес еще не готов жить в другой семье, временами он все еще тревожен.

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