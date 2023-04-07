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1 час назад

Черкасский митрополит считает, что его могут арестовать

ТАССиещё 1

Глава Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Феодосий считает, что его могут поместить под домашний арест или взять под стражу в связи с предъявленными ему обвинениями в оправдании действий России. Об этом он заявил в выступлении перед прихожанами, которое было размещено в пятницу в Youtube-канале Черкасской епархии.

Черкасский митрополит считает, что его могут арестовать
Фото: Черкаська єпархія УПЦЧеркаська єпархія УПЦ

"Мне было предъявлено еще одно обвинение в совершении еще одного криминального правонарушения, - рассказал митрополит Феодосий. - В понедельник у меня будет допрос в Службе безопасности Украины (СБУ) в городе Черкассы, а после допроса, может быть, в одном из черкасских судов будет приниматься решение о мере пресечения в отношении меня как преступника".

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"Если они меня посадят под ночной домашний арест, это будет означать, что хотят обезглавить нашу черкасскую епархию и паству на праздник Пасхи, - считает Феодосий. - Если будет назначен круглосуточный домашний арест, значит, пришла команда из Киева совсем обезглавить епархию, чтобы я не мог служить и руководить ею".

Феодосий уточнил, что, даже находясь под домашним арестом, он продолжит руководить епархией, отдавая по телефону указания своим помощникам.

Вместе с тем митрополит Феодосий не исключил, что его могут заключить в тюрьму, так что он не сможет руководить епархией. Он сообщил, что в этом случае ею временно будет руководить епископом Корсунь-Шевченковский Антоний, викарий Черкасской епархии, до тех пор пока руководство УПЦ не назначит его преемника. Он назвал смехотворными обвинения, которые предъявила ему Служба безопасности Украины (СБУ), и выразил надежду на то, что в руководстве Украины возобладает здравый смысл и оно откажется от борьбы с УПЦ и ее иерархами.

СБУ сообщила в четверг, что предъявила митрополиту Черкасскому и Каневскому канонической УПЦ Феодосию (Денису Снегиреву) обвинения по частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, которая карает за оправдание действий России, официально обозначаемой на Украине как страна-агрессор.

В последний год власти Украины взяли курс на запрет УПЦ и приступили к репрессивным мерам в отношении священников и прихожан. В храмах и епархиях по всей стране проводят обыски, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении ряда иерархов канонической церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей лишены гражданства. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отправлен под домашний арест по обвинению в "разжигании религиозной вражды и оправдании действий России".

В мире,СБУ,
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