Эрдоган рассказал об усилиях Турции по урегулированию конфликта на Украине

«Проведением взвешенной и сбалансированной политики мы сумели не допустить разрастания конфликта на Украине и распространения его искры на нашу страну <…> Мы продолжаем переговоры по прекращению кровопролития и урегулированию конфликта между РФ и Украиной», — отметил Эрдоган.