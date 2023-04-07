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10 минут назад

Эрдоган рассказал об усилиях Турции по урегулированию конфликта на Украине

Газета.Ruиещё 2

Власти Турции проводят сбалансированную и взвешенную политику по украинскому кризису, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, Анкара продолжает переговоры для урегулирования конфликта на Украине.

Эрдоган рассказал об усилиях Турции по урегулированию конфликта на Украине
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Проведением взвешенной и сбалансированной политики мы сумели не допустить разрастания конфликта на Украине и распространения его искры на нашу страну <…> Мы продолжаем переговоры по прекращению кровопролития и урегулированию конфликта между РФ и Украиной», — отметил Эрдоган.

Как указал турецкий президент, Анкара предпринимает различные дополнительные шаги по этому треку. Он также подчеркнул, что действия Турции по украинскому кризису помогли «спасти жизни людей».

В мире,Реджеп Эрдоган,
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