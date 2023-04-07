Эрдоган рассказал об усилиях Турции по урегулированию конфликта на Украине

Власти Турции проводят сбалансированную и взвешенную политику по украинскому кризису, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, Анкара продолжает переговоры для урегулирования конфликта на Украине.
«Проведением взвешенной и сбалансированной политики мы сумели не допустить разрастания конфликта на Украине и распространения его искры на нашу страну <…> Мы продолжаем переговоры по прекращению кровопролития и урегулированию конфликта между РФ и Украиной», — отметил Эрдоган.
Как указал турецкий президент, Анкара предпринимает различные дополнительные шаги по этому треку. Он также подчеркнул, что действия Турции по украинскому кризису помогли «спасти жизни людей».