Байден продлил режим санкций против России на год

Президент США Джо Байден продлил на один год режим чрезвычайного положения, который позволяет вводить санкции против России. Об этом сообщается на сайте администрации американского президента.

В сообщении о продлении режима чрезвычайного положения указано, что соответствующим указом Джо Байден продлевает чрезвычайное положение в США на год.