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36 минут назад

Байден продлил режим санкций против России на год

Елена Прошина

Президент США Джо Байден продлил на один год режим чрезвычайного положения, который позволяет вводить санкции против России. Об этом сообщается на сайте администрации американского президента.

Байден продлил режим санкций против России на год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сообщении о продлении режима чрезвычайного положения указано, что соответствующим указом Джо Байден продлевает чрезвычайное положение в США на год.

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Напомним, что 1 марта Джо Байден также продлил на год срок действия санкций против России. Такое решение президент США обосновал тем, что политика России по прежнему представляет чрезвычайную угрозу безопасности и внешней политике США.

В мире,Джозеф Байден,
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