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39 минут назад

В Европе таможенники изъяли партию пасхальных кроликов из вещества для экстази

Lenta.ru

В международном аэропорту Брюсселя таможенники изъяли партию пасхальных кроликов, которые были сделаны из наркотического вещества, необходимого для создания экстази. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В Европе таможенники изъяли пасхальных кроликов из вещества для экстази
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам сотрудника европейской таможни Поля Меленера, обнаруженное сырье из МДМА планировали переделать в таблетки для вечеринок.

Ранее в Индии российского туриста поймали с килограммом наркотического вещества. Предположительно, задержание связано с провозом 1,3 килограмма наркотика чарас — индийской конопли с мощным галлюциногенным эффектом.

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