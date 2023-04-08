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56 минут назад

Минторг США задумался о мерах против «Лаборатории Касперского»

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Министерство торговли США обдумывает «меры принудительного характера» против «Лаборатории Касперского» в рамках применения правил по онлайн-безопасности. Об это сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Минторг США задумался о мерах против «Лаборатории Касперского»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О каких именно мерах речь не уточняется. Однако, как стало известно изданию, меры против российской компании могут стать основой для аналогичных действий против китайской соцсети TikTok и других технологий, контролируемых Китаем.

В то же время представитель американского ведомства отметил, что Минторг привержен «полному использованию своих полномочий для защиты конфиденциальных данных американцев» и работе с Конгрессом «для адаптации к меняющимся рискам».

Ранее WSJ писала, что некоторые должностные лица в США и Европе опасаются, что введение санкций в отношении «Лаборатории Касперского» повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО.

В мире,Лаборатория Касперского,
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