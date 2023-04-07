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42 минуты назад

В США усомнились в проведении ВСУ контрнаступления

Lenta.ru

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшем будущем ставится под сомнение, так как Киев терпит большие потери среди опытных солдат. Об этом пишет американское издание NBC News.

В США усомнились в проведении ВСУ контрнаступления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все высказывания официальных лиц США о контрнаступлении Вооруженных сил Украины тщательно отслеживаются и анализируются российскими военными.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте может начаться в ближайшие недели. Дипломат отметил, что в вопросе возвращения контроля над Крымом Киев должен прислушиваться к мнению украинского народа, так как в стране демократический режим.

В мире,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,
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