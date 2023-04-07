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54 минуты назад

Посол США в Грузии назвала ложью сообщения о желании открыть второй фронт для России

RT на русском

Посол США в Грузии Келли Дегнан утверждает, что Вашингтон не желает провоцировать Тбилиси на открытие «второго фронта для России».

Посол США в Грузии прокомментировала сообщения о «втором фронте для России»
Фото: RT на русскомRT на русском

В разговоре с журналистами она назвала такие сообщения ложью.

«Не существует никаких причин, почему бы США хотели загнать Грузию в ловушку», — сказала Дегнан.

Посол заявила, что США уже 30 лет пытаются помочь Грузии стать сильнее для защиты грузинских границ, пишет РИА Новости.

«Мы не можем пойти на этот риск» Почему Грузия не дает оружие Украине и предпочитает зарабатывать на торговле с Россией?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины.

В мире,Ираклий Гарибашвили,
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