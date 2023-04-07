Посол США в Грузии прокомментировала сообщения о «втором фронте для России»

Посол США в Грузии Келли Дегнан утверждает, что Вашингтон не желает провоцировать Тбилиси на открытие «второго фронта для России».
В разговоре с журналистами она назвала такие сообщения ложью.
«Не существует никаких причин, почему бы США хотели загнать Грузию в ловушку», — сказала Дегнан.
Посол заявила, что США уже 30 лет пытаются помочь Грузии стать сильнее для защиты грузинских границ, пишет РИА Новости.
«Мы не можем пойти на этот риск» Почему Грузия не дает оружие Украине и предпочитает зарабатывать на торговле с Россией?
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране «второго фронта» для Украины.