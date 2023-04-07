Посол США в Грузии прокомментировала сообщения о «втором фронте для России»

Посол США в Грузии Келли Дегнан утверждает, что Вашингтон не желает провоцировать Тбилиси на открытие «второго фронта для России».

Фото: RT на русском RT на русском

В разговоре с журналистами она назвала такие сообщения ложью.

«Не существует никаких причин, почему бы США хотели загнать Грузию в ловушку», — сказала Дегнан.

Посол заявила, что США уже 30 лет пытаются помочь Грузии стать сильнее для защиты грузинских границ, пишет РИА Новости.