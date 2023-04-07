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Белоруссия усилила меры безопасности в приграничных районах

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В Белоруссии усилили меры безопасности в приграничных районах страны. Об этом заявил министр внутренних дел (МВД) республики Иван Кубраков, сообщает агентство БЕЛТА.

Белоруссия усилила меры безопасности в приграничных районах
© Lenta.ru

По словам главы МВД, все подразделения ведомства несут круглосуточную службу и готовы обеспечить безопасность граждан. В приграничных районах страны, особенно с Украиной, власти Белоруссии усилили меры безопасности с привлечением «как внутренних войск, так и сотрудников органов внутренних дел».

Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль внутреннюю безопасность

Министр добавил, что жителям Белоруссии ничего не угрожает, но власти страны должны быть в полной боевой готовности на случай угрозы.

6 апреля президент России Владимир Путин сообщил подготовке концепции безопасности Союзного государства. По его словам, этот документ должен сформулировать основные задачи взаимодействия России и Белоруссии на фоне «растущей напряженности на внешних границах».

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