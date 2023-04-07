На Украине раскрыли план Запада

Западные лидеры навяжут Украине мирный договор с Россией если весеннее контрнаступление ВСУ не увенчается успехом. Такое мнение высказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает «РИА Новости».
По его словам, руководство стран Евросоюза, «закулисье и высший банковский истеблишмент» понимают, что «уже надо заканчивать конфликт» на Украине.
«Зеленскому, ВСУ, Залужному, Наеву и Сырскому скажут: "У вас одна попытка на контрнаступление. Мы вам дали все, что могли. Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя"», — уверен Соскин.
Ранее The New York Times сообщал, что произошла утечка материалов, описывающих состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Произошедшее расследует Пентагон. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал опубликованные документы подделкой и «уловкой разведслужб» РФ.