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21 минуту назад

На Украине раскрыли план Запада

Елена Прошина

Западные лидеры навяжут Украине мирный договор с Россией если весеннее контрнаступление ВСУ не увенчается успехом. Такое мнение высказал советник Леонида Кучмы Олег Соскин, передает «РИА Новости».

На Украине раскрыли план Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, руководство стран Евросоюза, «закулисье и высший банковский истеблишмент» понимают, что «уже надо заканчивать конфликт» на Украине.

«Зеленскому, ВСУ, Залужному, Наеву и Сырскому скажут: "У вас одна попытка на контрнаступление. Мы вам дали все, что могли. Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя"», — уверен Соскин.

Ранее The New York Times сообщал, что произошла утечка материалов, описывающих состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Произошедшее расследует Пентагон. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал опубликованные документы подделкой и «уловкой разведслужб» РФ.

В мире,Михаил Подоляк,Олег Соскин,Леонид Кучма,НАТО,Пентагон,ЕС,
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