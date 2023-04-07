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В Швеции четыре человека взяты под стражу по подозрению в подготовке теракта

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Окружной суд Эскильстуны принял в пятницу решение о взятии под стражу четырех из пяти задержанных полицией безопасности Швеции (СЕПО) по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте телеканала STV.

В Швеции четыре человека взяты под стражу по подозрению в подготовке теракта
© globallookpress.com

В публикации отмечается, что трое из задержанных являются подданными страны, один — 15-летний подросток, все они проживают в Центральной Швеции.

Был задержан и пятый мужчина, которого позднее отпустили, но оставили под подозрением.

Есть подозрения, что они связаны с международным исламистским экстремизмом и планировали теракты на территории страны, однако о непосредственной подготовке самих акций речь не идет, говорится в публикации.

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