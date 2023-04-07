В Швеции четыре человека взяты под стражу по подозрению в подготовке теракта

Окружной суд Эскильстуны принял в пятницу решение о взятии под стражу четырех из пяти задержанных полицией безопасности Швеции (СЕПО) по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте телеканала STV.

В публикации отмечается, что трое из задержанных являются подданными страны, один — 15-летний подросток, все они проживают в Центральной Швеции.

Был задержан и пятый мужчина, которого позднее отпустили, но оставили под подозрением.