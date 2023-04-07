В Швеции четыре человека взяты под стражу по подозрению в подготовке теракта

Окружной суд Эскильстуны принял в пятницу решение о взятии под стражу четырех из пяти задержанных полицией безопасности Швеции (СЕПО) по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте телеканала STV.
В публикации отмечается, что трое из задержанных являются подданными страны, один — 15-летний подросток, все они проживают в Центральной Швеции.
Был задержан и пятый мужчина, которого позднее отпустили, но оставили под подозрением.
Есть подозрения, что они связаны с международным исламистским экстремизмом и планировали теракты на территории страны, однако о непосредственной подготовке самих акций речь не идет, говорится в публикации.