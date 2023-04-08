$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Пропустивший крестный ход папа Римский возглавил пасхальное бдение

Газета.Ruиещё 1

Папа Римский Франциск возглавил католическое пасхальное бдение через день после того, как не принял участие в крестном ходе у стен Колизея, сообщает Associated Press.

Пропустивший крестный ход папа Римский возглавил пасхальное бдение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что Франциск прибыл в собор Святого Петра в инвалидном кресле, после чего вырезал на высокой свече крест, первую и последнюю буквы греческого алфавита — альфа и омега — и цифры текущего года. После этого зажженную свечу пронесли по центральному проходу собора.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск не примет непосредственного участия в традиционной церемонии Крестного пути у стен древнеримского Колизея в Великую пятницу.

В службе печати Святого престола подчеркнули, что папа Римский из-за погодных условий будет следить за Крестным путем из дома Святой Марфы в Ватикане, присоединяясь к молитвам собравшихся у Колизея с Римской епархией.

В публикации отмечается, что в Риме установилась необычно прохладная для весны погода, а минувшей ночью столбик термометра опускался ниже +10.

В мире,ФРАНЦИСК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий