Пропустивший крестный ход папа Римский возглавил пасхальное бдение

Папа Римский Франциск возглавил католическое пасхальное бдение через день после того, как не принял участие в крестном ходе у стен Колизея, сообщает Associated Press.

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Сообщается, что Франциск прибыл в собор Святого Петра в инвалидном кресле, после чего вырезал на высокой свече крест, первую и последнюю буквы греческого алфавита — альфа и омега — и цифры текущего года. После этого зажженную свечу пронесли по центральному проходу собора.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск не примет непосредственного участия в традиционной церемонии Крестного пути у стен древнеримского Колизея в Великую пятницу.

В службе печати Святого престола подчеркнули, что папа Римский из-за погодных условий будет следить за Крестным путем из дома Святой Марфы в Ватикане, присоединяясь к молитвам собравшихся у Колизея с Римской епархией.