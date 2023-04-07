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19 минут назад

Китай и Франция подтвердили поддержку идей о предотвращении ядерной войны

Елена Прошина

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон подтвердили поддержку идей о предотвращении ядерной войны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на совместное заявление глав стран.

Китай и Франция подтвердили поддержку идей о предотвращении ядерной войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китай и Франция подтвердили поддержку совместного заявления КНР, Франции, России, Великобритании и США "о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений", опубликованного 3 января 2022 года», — говорится в тексте.

Также Си Цзиньпин и Макрон оба выступили против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Кроме того КНР и Франция призвали не предпринимать действий, которые могли бы увеличить риск напряженности.

Напомним, что Макрон прибыл в Пекин 5 апреля. Он стал вторым иностранным лидером, с которым глава КНР встретился после переизбрания на третий срок.

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