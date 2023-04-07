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Президент Бразилии призвал Киев отказаться от притязаний на Крым

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Киев должен отказаться от притязаний на Крым ради достижения мира на территории всей Украины. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу да Силва в интервью французскому изданию Le Figaro.

Президент Бразилии призвал Киев отказаться от притязаний на Крым
© Lenta.ru

Он призвал власти Украины пойти на компромисс и отказаться от Крыма, признав его российским. По остальным территориям, которые вошли в состав России, бразильский политик предложил провести «переосмысление».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский тоже не может хотеть всего. (…) Но мы должны найти решение», — сказал Луис да Силва.

Кроме того, президент Бразилии не разделил позицию Запада по Украине. Он также раскритиковал быстрое включение в конфликт США и Европейского союза. При этом политик добавил, что Бразилия поддерживает целостность каждой нации и не соглашается с действиями России на Украине.

Тогда же президент Бразилии призвал не дать силам НАТО «разместиться» в районе границ России. По его мнению, этот фактор стоит включить в положения мирных переговоров по Украине. Он также отметил, что если Россия и Украина будут садиться за стол переговоров, то им придется пойти на значительные уступки. В частности, по новым территориям, вошедшим в состав РФ.

Позднее спикер МИД Украины Олег Николенко отреагировал на идею президента Бразилии по полуострову. Он заявил, что Украина не собирается торговаться своими территориями. Николенко также добавил, что посредничество в начале мирных переговоров должно базироваться на полном восстановлении территориальной целостности Украины «в соответствии с принципами Устава ООН».

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