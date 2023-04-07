Протестующие освистали премьер-министра Франции

Кортеж премьер-министра Франции Элизабет Борн освистали протестующие против пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошёл во время визита Борн в департамент Аверон. Около 200 протестующих освистали кортеж премьер-министра, после чего начали скандировать «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан», а также «Отставка Макрона».
При этом перед визитом Борн в Аверон генеральный секретарь местного филиала профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Давид Жисто подчеркнул, что не одобряет попытку премьер-министра переключить внимание общественности на проблемы здравоохранения.
16 марта власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Закон был принят в обход парламента и на фоне явного недовольства граждан страны, из-за чего по всей Франции начались масштабные акции протеста. О том, что закон был принят, объявила именно Элизабет Борн. После её речи депутаты потребовали от Борн уйти в отставку.