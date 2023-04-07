Протестующие освистали премьер-министра Франции

Кортеж премьер-министра Франции Элизабет Борн освистали протестующие против пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошёл во время визита Борн в департамент Аверон. Около 200 протестующих освистали кортеж премьер-министра, после чего начали скандировать «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан», а также «Отставка Макрона».

При этом перед визитом Борн в Аверон генеральный секретарь местного филиала профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Давид Жисто подчеркнул, что не одобряет попытку премьер-министра переключить внимание общественности на проблемы здравоохранения.