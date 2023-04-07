$79.50+0.1487.10+0.37
22 минуты назад

Протестующие освистали премьер-министра Франции

Елена Прошина

Кортеж премьер-министра Франции Элизабет Борн освистали протестующие против пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошёл во время визита Борн в департамент Аверон. Около 200 протестующих освистали кортеж премьер-министра, после чего начали скандировать «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан», а также «Отставка Макрона».

При этом перед визитом Борн в Аверон генеральный секретарь местного филиала профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Давид Жисто подчеркнул, что не одобряет попытку премьер-министра переключить внимание общественности на проблемы здравоохранения.

Протестующие в Париже подожгли ресторан, где Макрон праздновал победу на выборах

16 марта власти Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Закон был принят в обход парламента и на фоне явного недовольства граждан страны, из-за чего по всей Франции начались масштабные акции протеста. О том, что закон был принят, объявила именно Элизабет Борн. После её речи депутаты потребовали от Борн уйти в отставку.

В мире,Видео,Элизабет Борн,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий