Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо опубликовал ролик, где виден момент, как французский президент Эммануэль Макрон во время официального фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином пытается положить руку в карман, а затем, после просьбы, вытаскивает ладонь.
«Новое жуткое унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съёмке с прямого эфира видно, что он убирает руку в карман! Этот визит всё больше и больше напоминает катастрофу!» — написал Филиппо в Twitter.
Как пишет РИА Новости, комментаторы также отметили неудачное поведение Макрона.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и президент Франции в пятницу , 7 апреля, провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.