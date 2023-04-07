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13 минут назад

Французский политик Филиппо раскритиковал жест Макрона на фотографировании с Си Цзиньпином

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Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо опубликовал ролик, где виден момент, как французский президент Эммануэль Макрон во время официального фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином пытается положить руку в карман, а затем, после просьбы, вытаскивает ладонь.

«Новое жуткое унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съёмке с прямого эфира видно, что он убирает руку в карман! Этот визит всё больше и больше напоминает катастрофу!» — написал Филиппо в Twitter.

Как пишет РИА Новости, комментаторы также отметили неудачное поведение Макрона.

Reuters: Макрон пытался уговорить Си Цзиньпина противостоять США

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и президент Франции в пятницу , 7 апреля, провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.

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