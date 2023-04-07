Китай и Франция сделали совместное заявление о ситуации на Украине

Китай и Франция поддерживают мирное урегулирование на Украине на основе принципов ООН и международного права, а также призывают стороны конфликта соблюдать гуманитарное право.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном в пятницу Елисейским дворцом по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.