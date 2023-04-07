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5 минут назад

Белорусский оппозиционер Цепкало приговорен к 17 годам колонии

Алиса Селезнёва

Представитель оппозиции Валерий Цепкало приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет БЕЛТА.

Белорусского оппозиционера Цепкало приговорили к 17 годам заключения
Фото: ТАССТАСС

Минский областной суд признал Цепкало виновным в получении взятки «в виде денежных средств и других имущественных выгод для себя и своих близких» в особо крупном размере, а также еще по ряду статей Уголовного кодекса Белоруссии.

Суд установил, что Цепкало, будучи директором Администрации Парка высоких технологий, получил 151 715 евро за выбор определенного генподрядчика. При этом деньги были перечислены на расчетный счет подконтрольной ему компании, расположенной на Кипре.

«Кроме основного наказания, фигуранту назначено дополнительное. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей», — отмечает корреспондент издания, присутствовавший на заседании суда.

Белорусский суд приговорил Тихановскую к 15 годам тюрьмы

Ранее гособвинение запросило суд назначить заочно наказание Цепкало в виде 19 лет лишения свободы усиленного режима, штрафа и взыскания средств, добытых преступным путем, отмечает РИА Новости.

Сам бывший претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало находится за пределами республики. Приговор вынесен заочно.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной соперник от оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. Также республику покинули и другие представители оппозиции.

В мире,Валерий Цепкало,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,
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