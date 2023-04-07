Белорусского оппозиционера Цепкало приговорили к 17 годам заключения

Представитель оппозиции Валерий Цепкало приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет БЕЛТА.

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Минский областной суд признал Цепкало виновным в получении взятки «в виде денежных средств и других имущественных выгод для себя и своих близких» в особо крупном размере, а также еще по ряду статей Уголовного кодекса Белоруссии.

Суд установил, что Цепкало, будучи директором Администрации Парка высоких технологий, получил 151 715 евро за выбор определенного генподрядчика. При этом деньги были перечислены на расчетный счет подконтрольной ему компании, расположенной на Кипре.

«Кроме основного наказания, фигуранту назначено дополнительное. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей», — отмечает корреспондент издания, присутствовавший на заседании суда.

Ранее гособвинение запросило суд назначить заочно наказание Цепкало в виде 19 лет лишения свободы усиленного режима, штрафа и взыскания средств, добытых преступным путем, отмечает РИА Новости.

Сам бывший претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало находится за пределами республики. Приговор вынесен заочно.