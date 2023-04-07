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25 минут назад

Граждан Литвы обяжут сообщать о связях с Россией и Белоруссией

Lenta.ru

Сейм Литвы решил обязать граждан сообщать о связях с Россией и Белоруссией, соответствующие поправки зарегистрированы в парламенте страны, передает ТАСС.

Граждан Литвы обяжут сообщать о связях с Россией и Белоруссией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это должно стать стимулом к отказу от коммерческих связей с Россией и Белоруссией для тех, кто продолжает их поддерживать», — заявил литовский депутат Лауринас Касчюнас.

Власти Литвы хотят сделать декларирование обязательным для политиков, должностных лиц, госслужащих, профессиональных военных, судей, руководителей государственных и муниципальных предприятий.

Ранее сейм Литвы проголосовал за запрет россиянам покупать недвижимость в стране. Запрет распространяется не только на граждан России, но и на компании, созданные или управляемые ими, но не касается тех, кто имеет временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто унаследовал имущество.

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