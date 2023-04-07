Граждан Литвы обяжут сообщать о связях с Россией и Белоруссией

«Это должно стать стимулом к отказу от коммерческих связей с Россией и Белоруссией для тех, кто продолжает их поддерживать», — заявил литовский депутат Лауринас Касчюнас.

Ранее сейм Литвы проголосовал за запрет россиянам покупать недвижимость в стране. Запрет распространяется не только на граждан России, но и на компании, созданные или управляемые ими, но не касается тех, кто имеет временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто унаследовал имущество.