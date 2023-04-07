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14 минут назад

СБУ заочно обвинила протоиерея РПЦ Ткачева в пропаганде войны

ТАССиещё 1

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения священнику Русской православной церкви (РПЦ) Андрею Ткачеву в пропаганде войны.

СБУ заочно обвинила протоиерея РПЦ Ткачева в пропаганде войны
Фото: ТАССТАСС

"Служба безопасности собрала доказательную базу на <...> представителя РПЦ, который занимается подрывной деятельностью против Украины", - говорится в пятницу в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

СБУ утверждает, что протоиерей Ткачев в социальных сетях, на интернет-платформах и в эфире центральных российских телеканалов "ставил под сомнение существование украинской государственности" и публично поддержал в феврале 2022 года российские силы.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ предъявили ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 436 ("Пропаганда войны"), ч. 2 ст. 436-2 ("Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины")", - указали в спецслужбе.

По информации СБУ, Ткачев в 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела Киевской епархии УПЦ и ведущим на телеканале "Киевская Русь", впоследствии переехал в РФ, где находится в настоящее время.

В мире,Андрей Ткачев,РПЦ,СБУ,
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