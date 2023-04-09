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54 минуты назад

Иордания обещает Израилю "катастрофические последствия" в случае нового штурма Аль-Акса

Газета.Ruиещё 3

Иордания предупредила о «катастрофических последствиях», если израильские силы снова будут штурмовать мечеть Аль-Акса. Об этом сообщает CNN.

Иордания предостерегла Израиль от штурма Аль-Акса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Если израильская полиция «снова нападет на верующих», это «подтолкнет ситуацию к еще большему напряжению и насилию, за которые все заплатят», — заявил официальный представитель МИД королевства Синан аль-Маджали.

По мнению МИД Иордании, власти Израиля несут ответственность за «эскалацию в Иерусалиме и на всех оккупированных палестинских территориях». Там назвали действия израильских силовиков террором в отношении верующих.

Газета The Jerusalem Post сообщила, что палестинцы заблокировали входы и забаррикадировались в священной для исламского мира мечети Аль-Акса. По данным издания, израильские полицейские силы уже прибыли на территорию храмового комплекса.

Несколько дней назад около 100 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда были задержаны 350 человек.

Накануне израильские танки в субботу открыли огонь по сирийскому району, откуда некоторое время назад было выпущено несколько ракет в сторону Голанских высот.

Израиль открыл огонь в ответ на пуски ракет Сирией

Накануне армия обороны Израиля в социальных сетях сообщала о нанесении ударов по объектам ХАМАС на юге Ливана. Также отмечалось, что ЦАХАЛ возобновил удары по сектору Газа.

В мире,Хамас,ЦАХАЛ,
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