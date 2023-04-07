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9 минут назад

В Польше осквернили памятник Папе Римскому

Lenta.ru

В Польше осквернили памятник бывшему Папе Римскому Иоанну Павлу II после выхода скандального фильма о сокрытии педофилии в католической церкви. Об этом сообщает RMF FM.

В Польше осквернили памятник Папе Римскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля. Жители Лодзи, идя к мессе, увидели, что памятник Иоанну Павлу II, стоящий перед базиликой собора, осквернен. Руки фигуры были выкрашены в красный цвет, лицо — в желтый, а на гранитном постаменте написано maxima culpa («величайшая вина» — формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века — прим. «Ленты.ру»).

видео Sekret Mnicha / YouTube

Канонизированный польский понтифик умер в 2005 году. Папство Иоана стало доминирующей темой в Польше после скандального документального фильма, показанного американской телекомпанией TVN. В нем утверждалось, что Папа, будучи еще кардиналом в Кракове, защищал священников, обвиняемых в сексуальных домогательствах к детям.

МИД Польши вызвал посла США Марка Бжезинского из-за работы телеканала, «ведущей к расколу в стране». В ведомстве не указали, о каком именно телеканале идет речь, однако отметили, что его действия могут иметь последствия, идентичные целям гибридной войны.

В мире,Католическая церковь,
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