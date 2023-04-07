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23 минуты назад

В ВОЗ заявили, что Китай скрывает информацию о происхождении SARS-CoV-2

Газета.Ru

Всемирная организация здравоохранения заявила, что у Китая гораздо больше данных, которые могут пролить свет на происхождение COVID, и потребовала от Пекина немедленно поделиться всей соответствующей информацией. Об этом сообщает MedicalXpress.

В ВОЗ обвинили Китай в сокрытии информации о происхождении коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спустя более трех лет после первых сообщений о COVID-19 до сих пор ведутся споры о происхождении вируса. Гипотеза о лабораторном происхождении вируса до сих пор не исключена. В конце февраля появились доказательства того, что енотовидные собаки, которые, как известно, могут переносить и передавать вирусы, подобные вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID, находились на рынке в Ухане, когда болезнь была впервые обнаружена у людей.

Исследователи, которые изучили геном вируса, говорят, что анализ подтверждает теорию о том, что вирус возник естественным образом у животных. Чтобы окончательно доказать эту версию, необходима информация, которую скрывает Китай.

"Без информации, без данных для надлежащей оценки нам очень сложно дать конкретный ответ. И в настоящее время у нас нет конкретного ответа о том, как началась пандемия, — заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове, — мы уверены в том, что невероятные ученые из Китая провели гораздо больше исследований и собрали гораздо больше данных, которые могут иметь отношение к поиску".

Речь идет об информации, собранной в январе-феврале 2020 года, в том числе и о данных лабораторного аудита. В ВОЗ подчеркнули важность разгадки происхождения вируса. Это поможет предотвратить будущие пандемии. Учитывая, что в результате пандемии официально зарегистрировано почти семь миллионов смертей, а реальные потери, как полагают, в несколько раз выше, ВОЗ считает, что открытость информации — это моральный долг ученых.

В мире,ВОЗ,Горячая новость,
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