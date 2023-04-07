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СМИ: на связываемой с терактом на «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки

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Немецкие следователи обнаружили на связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» следы взрывчатки. Об этом сообщает The New York Times.

Также изданию стало известно, что в деле, которое ведут немецкие правоохранители, фигурирует экипаж с поддельными паспортами — по меньшей мере два человека использовали болгарские документы.

Напомним, что в конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании заявлял, что взрывные устройства под газопроводами России заложили водолазы ВМС США. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

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Также в марте стало известно, что незадолго до подрыва вблизи места проплывал разведывательный корабль Бундесвера, а также парусная яхта «Андромеда».

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