Немецкие следователи обнаружили на связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» следы взрывчатки. Об этом сообщает The New York Times.

Также изданию стало известно, что в деле, которое ведут немецкие правоохранители, фигурирует экипаж с поддельными паспортами — по меньшей мере два человека использовали болгарские документы.

Напомним, что в конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании заявлял, что взрывные устройства под газопроводами России заложили водолазы ВМС США. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.