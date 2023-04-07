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«ОПЕК+ провоцирует рецессию на Западе»

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Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день может иметь далеко идущие экономические последствия - оно способно привести к рецессии на Западе, «чего так отчаянно хочет Россия», пишет Forbes. Картель нефтедобывающих стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россия собираются убрать с рынка почти один процент от общего объема мировой добычи нефти, явно стремясь увеличить цены, подчеркивает издание.

На фоне роста цен на нефть Brent на 6,3 процента, до 85 долларов за бочку, Федеральная резервная система США и другие центральные банки по всему миру, пытающиеся взять инфляцию под контроль, терпят неудачу. Сокращение нефтедобычи окажет сильное влияние на экономику США, так как оно совпадает с повышенным спросом в летний сезон. В 1973-1974 годах поддержка Израиля американцами в Войне Судного дня побудила ОПЕК ввести нефтяное эмбарго против США и других западных стран. Эмбарго привело к резкому росту цен на заправках. Последовавшая за этим рецессия усугубилась существующей инфляцией из-за войны во Вьетнаме и превратилась в стагфляцию.

В Северной Ирландии предупредили о терактах перед визитом Байдена

Полиция Северной Ирландии предупредила об угрозе терактов в преддверии визита президента США Джо Байдена и годовщины соглашения Страстной пятницы, которое положило конец длительному конфликту в регионе. Об этом сообщает Sky News.

Главный констебль Полицейской службы Северной Ирландии Саймон Бирн заявил, что офицеры будут переведены на передовую для противодействия любым потенциальным угрозам. Байден посетит Белфаст, Дублин, Ко-Лут и Ко-Майо 11-12 апреля, визит приурочен к 25-летию соглашения Страстной пятницы.

Bloomberg: помощь Украине от продажи «Челси» затягивается

Фонд, который решили создать на основе доходов от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» для помощи Украине, почти готов к работе, но одобрение правительства Великобритании заняло больше времени, чем ожидалось. Об этом сообщает Bloomberg.

Объем фонда должен составить 2,9 миллиарда долларов. «Мы готовы к работе и просто ждем одобрения», - заявил Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор Unicef UK, исполняющий обязанности гендиректора нового фонда. По его словам, сложности и задержки связаны с «политическим одобрением» как между Великобританией и ЕС, так и внутри Британии. Фонд ожидает поступления денег.

В арабских общинах Израиля начались беспорядки

Столкновения на Храмовой горе распространяются и на другие районы Израиля: в ночь на 7 апреля сотни человек приняли участие в шествии «в знак единства с мечетью Аль-Акса» в Умм-эль-Фахме. Как сообщает Ynet, в городах Умм-эль-Фахм, Сахнин и Бака аль-Гарбия начали столкновения между силовиками и протестующими.

В полиции заявили, что демонстранты начали кидать камни в полицейских, один из полицейских подвергся нападению со стороны толпы, ему пришлось выстрелить в воздух. В Бака аль-Гарбии протестующие жгли шины посреди главной дороги и взрывали петарды. Несколько участников акций задержаны. В Иерусалиме и других израильских городах развернули четыре полные резервные роты пограничной полиции.

«Падение доллара и американской империи»

Дедолларизация, то есть лишение доллара статуса мировой резервной валюты, когда-то была фантастической мечтой, но теперь она быстро становится реальностью, заявил шведский писатель и аналитик Малькольм Киюн в своей статье для Compact Mag. В марте Саудовская Аравия объявила, что готова продавать нефть Китаю за юани, что положит конец давней приверженности королевства расчетам в долларах, подчеркивает автор.