Из магазина Apple украли айфоны на полмиллиона долларов

Из магазина Apple в торговом центре в Линнвуде (штат Вашингтон, США) украли iPhone, iPad и Apple Watch на сумму более чем 500 тысяч долларов. Об этом сообщает Techlusive.

По данным полиции, всего воры вынесли из магазина более 400 единиц электроники.

По данным полицейского управления Линнвуда, преступники проникли в магазин Apple, пробив стену ванной комнаты в соседнем магазине эспрессо-машин.

В полиции заявили, что, судя по данным с камер наблюдения, это была хорошо спланированная операция. Преступники не оставили отпечатков пальцев.