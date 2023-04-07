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9 минут назад

Из магазина Apple украли айфоны на полмиллиона долларов

Мария Иванова

Из магазина Apple в торговом центре в Линнвуде (штат Вашингтон, США) украли iPhone, iPad и Apple Watch на сумму более чем 500 тысяч долларов. Об этом сообщает Techlusive.

Из магазина Apple украли айфоны на полмиллиона долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным полиции, всего воры вынесли из магазина более 400 единиц электроники.

По данным полицейского управления Линнвуда, преступники проникли в магазин Apple, пробив стену ванной комнаты в соседнем магазине эспрессо-машин.

В полиции заявили, что, судя по данным с камер наблюдения, это была хорошо спланированная операция. Преступники не оставили отпечатков пальцев.

Ранее магазин Apple ограбили в Калифорнии. Днем два преступника вошли в магазин и начали брать с витрин смартфоны, ноутбуки и планшеты. Ущерб оценивается более чем в 35 тысяч долларов, преступникам удалось скрыться.

В мире,Apple,
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