Берлускони заявил, что справится с болезнью

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный ранее с пневмонией, пообещал в телефонном разговоре с главным редактором газеты Il Giornale Аугусто Минцолини, что справится с болезнью. Об этом пишет РИА Новости.

Минцолини опубликовал содержание беседы с политиком на страницах газеты. По словам Берлускони, он и раньше выходил из более сложных ситуаций, справится и теперь.

«Это тяжело, но я справлюсь и на этот раз. Мне удавалось даже в более трудных... ситуациях подниматься наверх», — сказал политик и предложил Минцолини встретиться после выписки.

Ранее сообщалось, что Берлускони начал курс химиотерапии для лечения лейкоза. Он уже получил первую дозу препарата. По словам его лечащего врача, политик находится в палате интенсивной терапии.