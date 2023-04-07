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23 минуты назад

Берлускони заявил, что справится с болезнью

Елена Прошина

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный ранее с пневмонией, пообещал в телефонном разговоре с главным редактором газеты Il Giornale Аугусто Минцолини, что справится с болезнью. Об этом пишет РИА Новости.

Берлускони заявил, что справится с болезнью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Минцолини опубликовал содержание беседы с политиком на страницах газеты. По словам Берлускони, он и раньше выходил из более сложных ситуаций, справится и теперь.

«Это тяжело, но я справлюсь и на этот раз. Мне удавалось даже в более трудных... ситуациях подниматься наверх», — сказал политик и предложил Минцолини встретиться после выписки.

Ранее сообщалось, что Берлускони начал курс химиотерапии для лечения лейкоза. Он уже получил первую дозу препарата. По словам его лечащего врача, политик находится в палате интенсивной терапии.

Лейкоз был выявлен у Берлускони около двух лет назад, однако несколько недель назад его состояние резко обострилось.

В мире,Сильвио Берлускони,
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