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24 минуты назад

Илон Маск обратил внимание на розыгрыш Олланда российскими пранкерами

Российская Газета

Заявления, которые экс-президент Франции Франсуа Олланд сделал российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), были отмечены главой социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) Илоном Маском.

Маск обратил внимание на розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Это правда?" - оставил Маск комментарий к посту одного из пользователей, который опубликовал отрывок пранка.

В этом фрагменте экс-глава Франции признается, что Запад прикладывал усилия к смене власти на Украине и использовал Минские соглашения для вооружения и обучения ВСУ.

Пользователи социальной сети оставили не менее 3 тысяч ответов, подтверждающих, что слова Олланда являются правдой. При этом комментаторы пояснили, что французский политик говорил откровенно, поскольку думал, что ведет разговор с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которым представились пранкеры.

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