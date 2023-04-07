Маск обратил внимание на розыгрыш Олланда российскими пранкерами

Заявления, которые экс-президент Франции Франсуа Олланд сделал российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), были отмечены главой социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) Илоном Маском.
"Это правда?" - оставил Маск комментарий к посту одного из пользователей, который опубликовал отрывок пранка.
В этом фрагменте экс-глава Франции признается, что Запад прикладывал усилия к смене власти на Украине и использовал Минские соглашения для вооружения и обучения ВСУ.
Пользователи социальной сети оставили не менее 3 тысяч ответов, подтверждающих, что слова Олланда являются правдой. При этом комментаторы пояснили, что французский политик говорил откровенно, поскольку думал, что ведет разговор с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которым представились пранкеры.