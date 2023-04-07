Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Согласно онлайн-картам, сирены воздушной тревоги в названных регионах прозвучали в 11:13 по местному времени, которое совпадает с московским.

Фото: YouTube YouTube

Воздушную тревогу в Сумской и Черниговской областях объявляли вечером 6 апреля. Сигналы тревоги звучали в 18:44 (мск). В ночь на 4 апреля на Украине в этих же регионах вновь объявляли воздушную тревогу.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.