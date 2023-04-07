Папа Римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие

"Следующая неделя - это неделя Пасхи католическая, а потом - неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели - на католическую и православную пасхальные недели. То есть, чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие", - сказал Севастьянов.