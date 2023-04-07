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13 минут назад

Папа Римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие

ТАСС

Папа Римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Украине и в новых регионах России с 9 апреля на время празднования Пасхи и светлых пасхальных недель католиками и православными. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

Папа Римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следующая неделя - это неделя Пасхи католическая, а потом - неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели - на католическую и православную пасхальные недели. То есть, чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие", - сказал Севастьянов.

Католическая церковь в этом году отмечает Пасху в ближайшее воскресенье, 9 апреля, православные христиане празднуют ее неделей позже, 16 апреля.

В мире,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,
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