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17 минут назад

Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру на службу ПЦУ

Мария Иванова

Бывший президент Украины Петр Порошенко 7 апреля приехал в Киево-Печерскую лавру на службу «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию). Об этом сообщает Russia Today.

Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру на службу ПЦУ
Фото: T.me/rt_russianT.me/rt_russian

Службу начали в соборе Успения Пресвятой Богородицы. RT отмечает, что на территории комплекса находится много силовиков.

До 2019 года Украинская православная церковь (УПЦ) на Украине признавалась единственной легитимной православной церковью. Осенью 2022-го Служба безопасности Украины устроила серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Сообщалось, что СБУ проводит в Лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходят службы УПЦ, перешли в собственность государства.

Минкульт потребовал от УПЦ освободить монастырь до 29 марта, либо войти в состав ПЦУ.

УПЦ и ПЦУ: в чем разница, раскол на Украине

В конце марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» - церковь обвинила заповедник в незаконном расторжении договора аренды. Митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи УПЦ не намерены покидать Лавру до завершения судебного разбирательства.

В мире,Петр Порошенко,СБУ,
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