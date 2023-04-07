Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру на службу ПЦУ

Бывший президент Украины Петр Порошенко 7 апреля приехал в Киево-Печерскую лавру на службу «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию). Об этом сообщает Russia Today.

Фото: T.me/rt_russian T.me/rt_russian

Службу начали в соборе Успения Пресвятой Богородицы. RT отмечает, что на территории комплекса находится много силовиков.

До 2019 года Украинская православная церковь (УПЦ) на Украине признавалась единственной легитимной православной церковью. Осенью 2022-го Служба безопасности Украины устроила серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Сообщалось, что СБУ проводит в Лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходят службы УПЦ, перешли в собственность государства.

Минкульт потребовал от УПЦ освободить монастырь до 29 марта, либо войти в состав ПЦУ.