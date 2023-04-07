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Принц Гарри и Меган Маркл не посетят коронацию Карла III

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III 6 мая. Как сообщает газета «Известия», об этом пишет Sky News со ссылкой на биографа королевской семьи Анджелу Левин.

Принц Гарри и Меган Маркл не посетят коронацию Карла III
© globallookpress.com

По информации издания, Гарри и Меган просили разрешения для себя и своих детей стоять на балконе вместе с королевской семьей и спеть песню Happy Birthday принцу Арчи, день рождения которого совпадает с днем коронации. Букингемский дворец им отказал.

Ранее Гарри и Меган заявляли, что не приедут на коронацию Карла III без своих детей — принца Арчи и принцессы Лилибет. Королевская семья в результате не стала приглашать наследников герцогов Сассекских.

10 января вышли мемуары принца Гарри «Запасной». В Британии книга разошлась тиражом в 400 тысяч экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в королевстве. Публика поразилась откровенности произведения — Гарри признался в употреблении наркотиков, убийстве 25 человек во время службы в Афганистане, а также в драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году.

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Выход произведения обострил отношения между принцем и королевской семьей. В частности, в начале марта четверо членов королевской семьи отклонили приглашения на церемонию крещения дочери Гарри и Меган Лилибет.

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