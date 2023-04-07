Армения примет участие в двух военных учениях США

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что в 2023 году армянские военные примут участие в двух военных учениях США, которые пройдут в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Торосян отметил, что речь идет об учениях, которые организуются командованием Сухопутных войск США в Европе. Это маневры сил Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии, а также учения Saber Junction.

Sabre Junction — ежегодные многонациональные учения. Ранее эти маневры проходили в Германии, в них принимали участие военные из более чем 20 стран НАТО.

В учениях была задействована ротная тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона украинских десантников. Они отрабатывали учебно-боевые задачи совместно с подразделениями второго кавалерийского полка Вооруженных сил США.

В Пентагоне ранее сообщали, что в 2023 году Армения будет в числе более чем 20 стран, войска которых примут участие в маневрах Defender 23. Затем Армению убрали из списка стран-участниц.