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25 минут назад

Франции предрекли социальный взрыв в ближайшее время

Никита Бородкин

Ситуация с пенсионной реформой во Франции грозит стране социальным взрывом. Как сообщает РИА Новости, основатель ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет считает, что он может произойти в ближайшее время.

Франции предрекли социальный взрыв в ближайшее время
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ситуация остается взрывоопасной, и в любой момент все может взорваться. Нет никаких сомнений в том, что это произойдет в ближайшие дни или недели», — подчеркнул Валет.

По его словам, небольшой спад количества участников манифестации — явление временное. Президент Эммануэль Макрон «всегда всех провоцирует» и не может от этого удержаться.

«Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель», — уверен активист.

Напомним, что с января во Франции проходят протесты из-за повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Они усилились, когда закон решили принимать без голосования в парламенте. Демонстрации сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

Во Франции оценили принятие пенсионной реформы

В минувший четверг, 6 апреля, во Франции прошла 11-я акция протеста. По данным МВД страны, в манифестациях по всей стране участвовали 570 тысяч человек — меньше, чем в прошлый раз, когда протестовали 740 тысяч.

В мире,Эммануэль Макрон,
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