Фермеры в Болгарии вновь проведут акции протеста из-за украинского зерна

Болгарские хлеборобы выражают негодование в связи с дешевым украинским зерном, которое ввозится в страну без пошлин. Они снова проведут протестные движения, сообщает Болгарское национальное радио.

Фото: Unsplash Unsplash

До этого шествия в стране состоялись в конце прошлого месяца. В текущих акциях протеста примут участие фермеры из Румынии.

По словам главы ассоциации зернопроизводителей Илии Проданова, румынские коллеги будут на другой стороне границы. Протестные движения начнутся в 10:00 (разницы во времени с Москвой нет). Глава ассоциации уточнил, что шествия пройдут в городе Русе и в селе Кардам. Они будут длиться четыре часа.

Отмечается, что сейчас на складах хранится 3,5 миллиона тонн болгарской пшеницы и 1 миллион тонн болгарского подсолнечника. По словам производителей на севере Болгарии, после акций, прошедших на минувшей неделе, движение фур с украинским зерном стало еще более интенсивным.

Проданов предупредил об усилении протестных движений в случае бездействия Брюсселя. Эти акции, как уточнил он, будут более масштабными. В них будут принимать участие и другие страны, отметил глава ассоциации.